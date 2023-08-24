Байден на День Независимости объявил о новых санкциях против РФ из-за похищения детей

Глава Белого дома заверил, что Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и выразил надежду, что следующий День Независимости страна будет праздновать в мире и безопасности.

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Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении Российской Федерации из-за похищения оккупантами украинских детей. Он также заверил страну в непоколебимой поддержке до полной победы над врагом. Об этом стало известно из заявления американского президента по случаю Дня Независимости Украины.

"Сегодня народ Украины снова отмечает свой День Независимости, подвергаясь полномасштабному нападению трусливой войны Путина за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и в реальности жестоких атак, но народ Украины не сломался", — отметил глава Белого дома.

Президент отметил, что США вместе с союзниками работают над привлечением России к ответственности за военные преступления и другие зверства, совершенные в Украине.

"В том числе и принудительный вывоз тысяч украинских детей в Россию. Этих детей похитили у родителей и держат отдельно от семей. Это недопустимо. И сегодня мы объявляем новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях, а также требовать возвращения украинских детей в их семьи", — заявил Байден.

Глава государства заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддерживать способность Украины защищаться от агрессии России, поддерживать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого украинцы заслуживают. Он добавил, что американская поддержка независимости Украины является непоколебимой и прочной.

"Вот почему Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки опубликовали совместную декларацию в Литве в прошлом месяце, в которой обязались помочь Украине поддерживать вооруженные силы, способные сдерживать российскую агрессию в ближайшие годы. К декларации сейчас присоединились более 25 стран. Вместе с нашими партнерами в Европе мы поддерживаем Украину в ее борьбе за свободу сейчас и будем помогать в долгосрочной перспективе", — подчеркнул президент США.

Байден выразил надежду, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День Независимости в мире и безопасности, зная, как их необыкновенное мужество вдохновляло мир.

Напомним, 23 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна вводит дополнительные санкции против 29 организаций и четырех человек, которые связаны с военно-промышленным, финансовым и ядерным секторами России.

21 июня шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы Европейского Союза согласовали новый одиннадцатый пакет санкций против Российской Федерации.