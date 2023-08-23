РФ использует Крым как военный лагерь, поэтому Канада вводит новые санкции, - Трюдо (видео)

Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что новые ограничения коснутся четырех людей и 29 организаций, связанных с ВПК России, а также ее ядерным и финансовым секторами.

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Канада вводит дополнительные санкции против 29 организаций и четырех человек, которые связаны с военно-промышленным, финансовым и ядерным секторами России. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время онлайн-выступления на саммите Крымской платформы.

По его словам, эти меры призваны заставить Российскую Федерацию покинуть всю Украину, включая Крым. Трюдо отметил, что Канада остается непоколебимой в поддержке Украины. Страна уже предоставила свыше 8,9 млрд долларов и продолжит оказывать помощь.

Премьер-министр подчеркнул, что процветающая демократическая и стабильная Украина будущего требует совместной работы для решения региональной безопасности, чтобы обеспечить пользу восстановления и реконструкции страны после войны, а также для решения нарушения прав человека и международного права в Крыму, которые продолжаются из-за российской оккупации.

"Сегодня Крым продолжает использоваться как военный лагерь, из которого Россия угрожает не только остальной Украине, но и более широкому Черноморскому региону. Мир, стабильность и процветание, которые знала большая часть мира более 75 лет, закончились из-за жестокого выбора Путина. Большое количество крымчан выехало из-за запугивания и репрессий, включая произвольные аресты, насильственные исчезновения и пытки", — отметил Трюдо.

Он добавил, что Кремль продолжает уничтожать культурное наследие полуострова, пытаясь переписать его историю.

Трюдо объявил о новых санкциях против РФ

Почти 1,8 тыс. лиц и организаций под санкциями ЕС

По данным Европейского Совета, на сегодня санкции ЕС действуют в отношении почти 1800 физических и юридических лиц, чьи действия подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Среди частных лиц президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета национальной безопасности, Евгений Пригожин и командиры группы "Вагнера", олигархи, пропагандисты, лица, ответственные или причастные к зверствам в Буче и Мариуполе и другие.

В список организаций входят банки и финучреждения, предприятия военного и оборонного комплекса, авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, политические партии, СМИ, занимающиеся пропагандой и дезинформацией.

300 млрд евро активов Центрального банка России заблокированы сейчас в странах ЕС и G7. С февраля прошлого года ЕС запретил экспорт товаров в Россию на сумму более 43,9 млрд евро и импорт товаров на сумму 91,2 млрд евро. Это означает, что в настоящее время под санкции попадает 49% экспорта и 58% импорта по сравнению с 2021 годом.

Напомним, 20 июля правительство Канады объявило о введении санкции против организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе важных военных фигур, которые вели активную деятельность в Африке и на Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором, правительственных организаций, деятелей культуры.

17 июля канадское правительство заявило, что с осени в стране заработает программа, которая позволит некоторым украинским беженцам жить и работать в этой стране на постоянных условиях.