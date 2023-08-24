Байден на День Незалежності оголосив про нові санкції проти РФ через викрадення дітей
Глава Білого дому запевнив, що Штати разом із союзниками працюють над тим, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, і висловив сподівання, що наступний День Незалежності країна святкуватиме в мирі та безпеці.
Президент США Джо Байден оголосив про запровадження нових санкцій щодо Російської Федерації через викрадення окупантами українських дітей. Він також запевнив країну в непохитній підтримці до повної перемоги над ворогом. Про це стало відомо із заяви американського президента з нагоди Дня Незалежності України.
"Сьогодні народ України знову відзначає свій День Незалежності, зазнаючи повномасштабного нападу боягузливої війни Путіна за землю і владу. Вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет і в реальності жорстоких атак, але народ України не зламався", — зазначив глава Білого дому.
Президент зазначив, що США разом із союзниками працюють над притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини й інші звірства, вчинені в Україні.
"Зокрема й примусове вивезення тисяч українських дітей до Росії. Цих дітей викрали в батьків і тримають окремо від родин. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", — заявив Байден.
Глава держави запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть роботу разом із партнерами в усьому світі, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресії Росії, підтримувати засадничі принципи Статуту ООН і допомагати українському народові будувати безпечне, перспективне й незалежне майбутнє, на яке українці заслуговують. Він додав, що американська підтримка незалежності України є непохитною і міцною.
"Ось чому Сполучені Штати та інші країни Великої сімки опублікували спільну декларацію в Литві минулого місяця, в якій зобов'язалися допомогти Україні підтримувати збройні сили, здатні стримувати російську агресію в найближчі роки. До декларації зараз приєдналися понад 25 країн. Разом із нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і допомагатимемо в довгостроковій перспективі", — наголосив президент США.
Байден висловив сподівання, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня незвичайна мужність надихала світ.
Нагадаємо, 23 серпня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна запроваджує додаткові санкції проти 29 організацій і чотирьох осіб, які пов'язані з військово-промисловим, фінансовим і ядерним секторами Росії.
21 червня шведське головування в Раді ЄС повідомило, що посли Європейського Союзу погодили новий одинадцятий пакет санкцій проти Російської Федерації.