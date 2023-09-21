Депортація українців: в РФ обіцяють збільшити виплати за опікунство над викраденими дітьми (відео)

У Російській Федерації, попри засудження світової спільноти і кримінальні справи проти російської влади, продовжують заохочувати до участі у кіднепінгу українських дітей.

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Росія обіцяє збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми, чиї батьки або родичі перебувають на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Є випадки коли росіяни не повертають дітей їх родичам й шукають опікунів їм у глибинці РФ, де в подальшому, за планом ворога, вони асимілюються із місцевим населенням. Така політика є частиною геноциду щодо знищення свідомості цілого покоління українців та є міжнародним злочином", — зауважує ЦНС.

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Культурний геноцид українців: викрадення дітей є частиною ширшої політики, — експерт

Кіднепінг російських окупантів — що відомо

З самого початку російської агресії в Україні РФ депортувала на підконтрольні території тисячі українських дітей, і наразі ця цифра коливається від понад 19,5 тисяч до 307 тисяч, за інформацією, опублікованою у Вікіпедії. При цьому Росія сама зізналася, що вивезла з окупованих регіонів України понад 700 тисяч дітей, йдеться в доповіді російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Дітей вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

Після примусового вивезення дітей окупанти віддають їх на усиновлення до російських сімей, надають їм російське громадянство і перешкоджають возз’єднанню з батьками та родичами. Задля цього РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину. Вкрадені діти піддаються русифікації, що може вважатися актом геноциду, бо має на меті стерти їхню національну ідентичність.

Світова спільнота засудила ці дії російської влади, оголосивши їх воєнними злочинами. Україна продовжує боротися за кожну дитину. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, уже розроблено механізм повернення українських дітей у кілька етапів, проте справа просувається не так швидко, як цього прагне українська сторона.

Відомо, що станом на початок вересня росіяни всиновили 386 депортованих українських дітей.

"У нас є підтверджені цифри. 386 дітей — встановлений факт, що вони були поміщені в російськіі сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення", — ще 1 вересня заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також в ефірі телеканалу "Єдині новини" зазначила, що в Росії для депортованих українських дітей вже придумали "так званий державний банк дітей".

Фокус писав, що 14 вересня Україна повернула ще 11 дітей з окупованої частини Херсонської області. У більшості з них є батьки.

Крім того, 13 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій та регіонів Росії. 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей. 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.

Президент США, як повідомляв Фокус, оголосив про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей.