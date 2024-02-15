49-летняя Хилари Суонк впервые показала своих 10-месячных близнецов и раскрыла их имена

Хилари скрывала свою беременность даже от коллег. По ее словам, рожждение детей было ее давней мечтой.

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Оскароносная американская актриса Хилари Суонк, которая в 48 лет впервые стала мамой, показала фото своих близнецов на странице в Instagram.

На снимке малыши сидят спиной к камере на пляже, а позади написаны их имена – Ая и Ом.

"У меня впереди напряженная неделя ток-шоу, на которых я буду рассказывать о своем новом фильме "Обыкновенные ангелы" и забавном партнерстве, но я подумала, какой лучший день, чтобы сначала поделиться с вами именами двух моих маленьких любимок. С Днем святого Валентина P.S. У кого еще есть дети, которые думают, что песок съедобен?", – подписала Суонк фото.

Впервые о том, что беременна двойней, актриса рассказала в начале октября 2022 года.

"Это то, чего я давно хотела, и следующее: я стану мамой. И не одного, а двух. Я не могу в это поверить. Так приятно иметь возможность говорить об этом и делиться этим", – говорила она в интервью Good Morning America.

Знаменитость хранила свою беременность в секрете и не рассказывала о ней даже коллегам.

Хилари Суонк долго скрывала свою беременность

Со своим мужем Филипом Шнайдером, американским продюсером, бизнесменом и писателем Суонк познакомилась в 2016 году, а в 2018-м они связали себя узами брака на тайной церемонии.

Суонк уже начала свой рекламный тур с целью продвижения фильма "Обыкновенные ангелы", который выйдет в кинотеатрах 23 февраля. В нем она сыграла Шэрон Стивенс, парикмахера из Луисвилля, штат Кентукки, которая сплачивает свое сообщество.

История разворачивается во время волны холода в Северной Америке в 1994 году, которая принесла рекордно низкие температуры в большинство районов страны. В частности, Шэрон пытается помочь овдовевшему отцу спасти свою тяжелобольную маленькую дочь во время этого разрушительного шторма.

Кроме Суонк, в картине снялись Алан Ричсон (Ричер), Нэнси Трэвис, Тамала Джонс, Эми Акер и Дрю Пауэлл.

Ранее Фокус писал, что Хилари Суонк разделась для фотосессии перед рождением близнецов.