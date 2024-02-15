49-річна Гіларі Суонк уперше показала своїх 10-місячних близнюків і розкрила їхні імена

Гіларі приховувала свою вагітність навіть від колег. За її словами, народження дітей було її давньою мрією.

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Оскароносна американська акторка Гіларі Свонк, яка в 48 років уперше стала мамою, показала фото своїх близнюків на сторінці в Instagram.

На знімку малюки сидять спиною до камери на пляжі, а позаду написані їхні імена — Ая та Ом.

"У мене попереду напружений тиждень ток-шоу, на яких я розповідатиму про свій новий фільм "Звичайні ангели" і кумедне партнерство, але я подумала, який найкращий день, щоб спочатку поділитися з вами іменами двох моїх маленьких улюблениць. З Днем святого Валентина P.S. У кого ще є діти, які думають, що пісок їстівний?", — підписала Суонк фото.

Уперше про те, що вагітна двійнею, актриса розповіла на початку жовтня 2022 року.

"Це те, чого я давно хотіла, і наступне: я стану мамою. І не одного, а двох. Я не можу в це повірити. Так приємно мати можливість говорити про це і ділитися цим", — говорила вона в інтерв'ю Good Morning America.

Знаменитість зберігала свою вагітність у секреті й не розповідала про неї навіть колегам.

Гіларі Суонк довго приховувала свою вагітність

Зі своїм чоловіком Філіпом Шнайдером, американським продюсером, бізнесменом і письменником, Суонк познайомилася 2016 року, а 2018-го вони пов'язали себе узами шлюбу на таємній церемонії.

Суонк вже почала свій рекламний тур з метою просування фільму "Звичайні ангели", який вийде в кінотеатрах 23 лютого. У ньому вона зіграла Шерон Стівенс, перукаря з Луїсвілля, штат Кентуккі, яка згуртовує свою спільноту.

Історія розгортається під час хвилі холоду в Північній Америці 1994 року, яка принесла рекордно низькі температури в більшість районів країни. Зокрема, Шерон намагається допомогти овдовілому батькові врятувати свою тяжкохвору маленьку доньку під час цього руйнівного шторму.

Крім Суонк, у картині знялися Алан Річсон (Річер), Ненсі Тревіс, Тамала Джонс, Емі Акер і Дрю Пауелл.

Раніше Фокус писав, що Гіларі Суонк роздяглася для фотосесії перед народженням близнюків.