48-річна Гіларі Свонк роздяглася для фотосесії перед народженням близнюків (фото)

На початку цього місяця 48-річна Гіларі Свонк народила близнюків.

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Американська акторка та продюсер Гіларі Свонк зняла свою вагітність оголеною. Кадрами з фотосесії зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"Дякую, @brianbowensmith, за те, що відобразили один з моїх улюблених моментів у часі, коли я була вагітна (крім народження моїх дітей на землі, зустрічі та весілля з моїм чоловіком) Тут було 27 1/2 тижня", — підписала акторка знімок.

На закінчення вона подякувала фотографу за його "надзвичайний талант і міцну дружбу".

На оголеному чорно-білому знімку Свонк однією рукою тримала свій живіт, а іншою прикривала груди. Другий схожий знімок Гіларі опублікувала у своїй історії у Instagram.

Нагадаємо, Гіларі Свонк народила близнюків, сина та доньку, а радісною новиною на Великдень поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку знаменитість стоїть спиною до камери і тримає немовлят, дивлячись на захід сонця над океаном.

Вперше про вагітність акторки стало відомо у жовтні минулого року. Батько дітей – другий чоловік зірки, 45-річний підприємець Філіп Шнайдер. Свонк мріяла, щоб її діти народилися у день народження її батька, 16 квітня, проте малюки з'явилися на світ трохи раніше.

Раніше Фокус писав, що Джерард Батлер згадав, як під час еротичної сцени у драмі "PS Я люблю тебе" мало не вбив застібкою Гіларі Свонк.