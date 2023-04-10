48-річна Гіларі Свонк уперше стала мамою: фото близнюків

Зірка мріяла, щоб діти з'явилися на світ 16 квітня, у день народження її батька, але малюки народилися трохи раніше.

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Американська актриса та продюсер Гіларі Свонк народила близнюків, сина та дочку, а радісною новиною на Великдень поділилася на своїй сторінці в Instagram. На знімку знаменитість стоїть спиною до камери і тримає немовлят, дивлячись на захід сонця над океаном.

"Це було непросто. Але хлопчик (і дівчинка!) воно того вартувало. Христос воскрес! Пост із чистого Раю", — підписала вона знімок.

Вперше про вагітність актриси стало відомо у жовтні минулого року. Батько дітей – другий чоловік зірки, 45-річний підприємець Філіп Шнайдер.

Новоспечену маму вже привітали її колеги з цеху.

"Боже, благослови, люба, це найнезвичайніша подорож на світі! Так рада за вас усіх", – написала Шерон Стоун. "Вітаю!" – додав Джессі Тайлер Фергюсон.

Гіларі отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у 2005 році за роль рішучої офіціантки Озарк, котра стала бійцем Меггі Фітцджеральд. Вона отримала визнання критиків боксерської драми Клінта Іствуда "Крихітка на мільйон", яка зібрала в прокаті 216,8 млн доларів.

Заміж за Шнайдера Свонк вийшла у 2018 році, а познайомилися вони двома роками раніше на "побаченні наосліп" у листопаді 2016-го. Це сталося через п'ять місяців після того, як зірка розірвала заручини з професійним тенісистом Рубеном Торресом.

За словами Гіларі, вона дуже довго мріяла про материнство.

"У мене була кар'єра і не було правильних стосунків до … чотири роки тому, і всі елементи мали зібратися разом і бути правильними. Це те, про що я думала, навіть коли була молодою дівчиною. Це те, про що я думала, тому приємно бути тут і просто бути вагітною", – зізналася вона, коли світ дізнався про те, що Гіларі стане матір'ю.

Свонк мріяла, щоб її діти народилися у день народження її батька, 16 квітня, проте малюки з'явилися на світ трохи раніше.

Раніше Фокус писав, що Джерард Батлер згадав, як під час еротичної сцени у драмі "PS Я люблю тебе" мало не вбив застібкою Гіларі Свонк.