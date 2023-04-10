48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой: фото близнецов

Звезда мечтала, чтобы дети появились на свет 16 апреля, в день рождения ее отца, но малыши родились чуть раньше.

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Американская актриса и продюсер Хилари Суонк родила близнецов, сына и дочь, а радостной новостью на Пасху поделилась на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость стоит спиной к камере и держит младенцев, глядя на закат над океаном.

"Это было непросто. Но мальчик (и девочка!) оно того стоило. Христос воскрес! Пост с чистого Рая", – подписала она снимок.

Впервые о беременности актрисы стало известно в октябре прошлого года. Отец детей – второй муж звезды, 45-летний предприниматель Филип Шнайдер.

Новоиспеченную маму уже поздравили ее коллеги по цеху.

"Боже, благослови, дорогая, это самое необычное путешествие на свете! Так рада за вас всех", – написала Шэрон Стоун. "Поздравляю!" – добавил Джесси Тайлер Фергюсон.

Хилари получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2005 году за роль решительной официантки Озарк, ставшей бойцом Мэгги Фитцджеральд, в получившей признание критиков боксерской драме Клинта Иствуда "Малышка на миллион", которая собрала в прокате 216,8 миллиона долларов.

Замуж за Шнайдера Суонк вышла в 2018 году, а познакомились они двумя годами ранее на "свидании вслепую" в ноябре 2016-го. Это произошло через пять месяцев после того, как звезда разорвала помолвку с профессиональным теннисистом Рубеном Торресом.

По словам Хилари, она очень долго мечтала о материнстве.

"У меня была карьера и не было правильных отношений до … четыре года назад, и все элементы должны были собраться вместе и быть правильными. Это то, о чем я думала, даже будучи молодой девушкой. Это то, о чем я думала, поэтому приятно быть здесь и просто быть беременной", – призналась она, когда мир узнал о том, что актриса станет матерью.

Суонк мечтала, чтобы ее дети родились в день рождения ее отца, 16 апреля, однако малыши появились на свет немного раньше.

Ранее Фокус писал, что Джерард Батлер вспомнил, как во время эротической сцены в драме "P.S. Я люблю тебя" чуть не убил застежкой Хилари Суонк.