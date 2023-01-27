Джерард Батлер вспомнил, как во время эротической сцены чуть не убил застежкой Хилари Суонк

Знаменитый актер вспомнил инцидент, произошедший на съемочной площадке драмы "P.S. Я люблю тебя".

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53-летний голливудский актер Джерард Батлер вспомнил, как однажды чуть не убил свою коллегу, 48-летнюю актрису Хилари Суонк на съемочной площадке. Об этом он рассказал на авторском ток-шоу актрисы Дрю Бэрримор "The Drew Barrymore Show".

В 2007 году артисты вместе снимались в драме "P.S. Я люблю тебя". В кинокартине есть сцена, где герой Батлера перед героиней Суонк танцует стриптиз. По сценарию в определенный момент застежка от подтяжки Джерарда должна была отпрыгнуть и ударить его по лицу.

[ + – ] Кадр из фильма "P.S. Я люблю тебя" Фото: Скриншот

Впрочем, что-то пошло не так, и эта застежка полетела прямо в голову Суонк.

"Я однажды едва ее не убил. Сцена, где я танцую в подтяжках. Я танцевал как идиот в подтяжках, я не мог поверить, что я делаю это, танцую в боксерах и здесь, в один момент, зажим на подтяжках застревает. Он должен был отскочить и попасть мне в лицо. Но, когда я начал ползти к кровати, застежка застряла, отскочила, пролетела мимо моей головы и попала ей в голову, глубоко порезала ее, даже можно было увидеть зубцы на лбу. Представьте студию, где за три секунды все исчезли. И я такой сижу, с моим ирландским животиком, коротких боксерах, в ботинках и носках… Я начал плакать. Я чуть не лишил глаза Хилари Суонк! Я чувствовал себя дураком два дня", — поделился Батлер.

Напомним, Хилари Суонк, беременная двойней, показала на публике округлившийся живот.

Также Фокус писал, что Джерард Батлер собрался отсудить $10 млн за фильм 2013 года.