48-летняя Хилари Суонк, беременная двойней, показала на публике округлившийся живот

Уже в апреле этого года актриса станет матерью.

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Двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" Хилари Суонк посетила 80-церемонию награждения премией "Золотой глобус 2023" вместе со вторым мужем Филиппом Шнайдером и продемонстрировала на публике свой заметно округлившийся живот. 48-летняя актриса в этом году впервые станет матерью. Сейчас она находится на 27 неделе беременности.

Уже известно, что знаменитость и ее супруг-бизнесмен ждут близнецов, которые должны появиться на свет 16 апреля. Именно в этот день родился отец актрисы Стивен Майкл Суонк, умерший в 2021-м.

[ + – ] Хилари Суонк находится на 27 неделе беременности Фото: Getty

Суонк блистала в оливково-зеленом платье с карманами для беременных Prada с глубоким декольте, разрезом до бедра и лентами, переходящими в шлейфы, а также в черных туфлях-лодочках, выбранных стилистом Томасом Картером Филлипсом. Парикмахер Чад Вуд сделал ей элегантную французскую прическу. Образ завершили роскошные серьги-подвески с изумрудами.

Пара, известная под общим названием "Филари", поженилась в 2018 году. Будущие супруги познакомились на свидании вслепую в ноябре 2016 года. Это произошло через пять месяцев после того, как Хилари разорвала помолвку с бывшим профессиональным теннисистом Рубеном Торресом. Ранее Хилари была замужем за актером Чадом Лоу, но они расстались в 2007 году.

Напомним, ранее о четвертой беременности сообщила Блейк Лайвли.