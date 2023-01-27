Джерард Батлер згадав, як під час еротичної сцени мало не вбив застібкою Хіларі Суонк

Знаменитий актор згадав інцидент, що стався на знімальному майданчику драми "PS Я люблю тебе".

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53-річний голлівудський актор Джерард Батлер згадав, як одного разу мало не вбив свою колегу, 48-річну актрису Хіларі Суонк на знімальному майданчику. Про це він розповів на авторському ток-шоу актриси Дрю Беррімор The Drew Barrymore Show.

У 2007 році артисти разом знімалися у драмі "PS Я люблю тебе". У кінокартині є сцена, де герой Батлера перед героїнею Суонк танцює стриптиз. За сценарієм у певний момент застібка від підтяжки Джерарда мала відстрибнути і вдарити його по обличчю.

[ + – ] Кадр із фільму "PS Я кохаю тебе" Фото: Скриншот

Втім, щось пішло не так, і ця застібка полетіла просто в голову Суонк.

"Я одного разу ледь її не вбив. Сцена, де я танцюю в підтяжках. Я танцював як ідіот у підтяжках, я не міг повірити, що я роблю це, танцюю в боксерах, і тут, в один момент, затискач на підтяжках застрягає. Він мав відскочити і влучити мені в обличчя. Але, коли я почав повзти до ліжка, застібка застрягла, відскочила, пролетіла повз мою голову і влучила їй у голову, глибоко порізала її, навіть можна було побачити зубці на лобі. Уявіть студію, де за три секунди всі зникли. І я такий сиджу, з моїм ірландським животиком, у коротких боксерах, у черевиках і шкарпетках... Я почав плакати. Я ледь не позбавив ока Гіларі Свонк! Я почувався дурнем два дні", — поділився Батлер.

Нагадаємо, Хіларі Суонк, вагітна двійнятами, показала на публіці живіт, що округлився.

Також Фокус писав, що Джерард Батлер зібрався відсудити $10 млн. за фільм 2013 року.