Джерард Батлер зібрався відсудити $10 млн за фільм 2013 року

Батлер впевнений, що бойовик "Падіння Олімпу" приніс його продюсерам мільйони доларів, якими ті не захотіли поділитися з виконавцем головної ролі, занизивши показники внутрішніх і зарубіжних касових зборів.

51-річний шотландський актор, який зробив кар'єру в Голлівуді, подає до суду на продюсерів фільму 2013 року "Падіння Олімпу", зокрема на материнські компанії Nu Image та Millennium Films, повідомляє Variety.

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У документі, наданому до Верховного суду Лос-Анджелеса, Батлер стверджує, що йому належить не менше $10 мільйонів компенсації за рахунок прибутку від бойовиків. За його словами, виробники занизили внутрішню і зовнішню виручку на десятки мільйонів доларів. Більш того, вони навіть не повідомили йому про $8 мільйонів, які пішли керівництву його власної студії.

У позові також вказується, що було шахрайство, порушення контракту, порушення якого мається на увазі угоди про сумлінність, а також навмисне втручання в договірні відносини та бухгалтерський облік фільму.

У "Падінні Олімпу" Батлер зіграв Майка Беннінга, агента секретної служби, який повинен врятувати президента, коли терористи захоплять Білий дім. Фільм породив два продовження: "Падіння Лондона" і "Падіння ангела".

[ + – ] Трейлер фільму "Падіння Олімпу"

"Продюсери заробили на картині десятки мільйонів доларів, але відмовляються платити Батлеру пенні з прибутку, обіцяної йому в угоді сторін. Продюсери почали схему, розроблену для того, щоб сильно спотворювати фінанси фільму Батлеру, щоб він повірив, що таких платежів не було. Схоже, що образ дій виробників полягає в тому, щоб приховати прибуток від "Падіння Олімпу", щоб зберегти цей прибуток для себе", — цитує видання деталі позову.

Батлер пішов за прикладом Скарлетт Йогансон, яка раніше вирішила подати до суду на Disney через потоковий випуск свого фільму про супергероїв "Чорна вдова". Йоганссон стверджувала, що її контракт був порушений, коли медіагігант випустив фільм на своєму потоковому сервісі Disney+ одночасно з тим, як він потрапив у кінотеатри. Рішення поставити "Чорну вдову" на маленький екран коштувало акторці понад $50 мільйонів доларів, говориться в позові.

Джерард Батлер відомий не тільки за серією "Падіння". Він знявся в таких гучних картинах як "Законослухняний громадянин", "300 спартанців", "Боги Єгипту", "Привид опери", "Гола правда" та інших.

Нагадаємо, в минулому році в прокати вийшов фільм-катастрофа "Гренладнія" з Батлером у головній ролі. Картина отримала неоднозначні відгуки критиків.