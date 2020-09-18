"Гренландия" в огне. Кого спасает в новом блокбастере Джерард Батлер

Прежде всего, о главном – о бесчисленном множестве штампов, которых не удалось избежать. Сам фильм «Гренландия», по сути, более бюджетная копия блокбастера «2012». На Землю летит комета, которая уничтожит человечество. Избранных созывают в самолеты и развозят по далеким защищенным бункерам. Откуда взялась непонятная комета, почему ее не заметили ранее, как так возможно, что она падает «кусками» - никто не объясняет, вероятно, потому, что объяснения нет. Также загадочным остается отбор привилегированных пассажиров. Пусть так. Главное, что нам надо знать – что герой Батлера в списках. Но что-то пойдет не так, на самолет он с семьей не попадает и будет искать свой путь к спасению в числе других несчастных. Ну чем это не «2012»?

Естественно, если в первых кадрах фильма покажут мальчика, у которого потребность в инсулине, вы же понимаете, что запас лекарства обязательно потеряют в первой части, чтобы всю вторую рыскать по аптекам? Таких неприятных штампиков вы встретите достаточно. А вот с логикой повествования сюжет очень сильно хромает.

И все же нужно признать, Батлер все еще крепкий мачо, комета падает, города разрушаются. Для любителей подобных фильмов все обязательные изюминке бережно сохранены. Что видимо и дает картине рейтинг в 6,5 на IMDb. Типичная оценка крепкого боевичка, не хватающего звезд с неба. Другое дело, если вы были когда-нибудь в Исландии, то будете приятно удивлены: похоже, именно ее водопады, черные пляжи и зеленые мхи удачно выдают за Гренландию. Но когда это смущало киношников. Итак, кому же стоит смотреть этот фильм, а кому нет.

Стоит смотреть, если:

- вы фанат актера Джерарда Батлера

- любите смотреть, как падают метеориты

- любите природу Исландии

Не стоит смотреть, если: