Нолан в киевской Опере. Почему премьера фильма "Довод" вызвала ажиотаж

Сверхсекретность на премьере шпионского триллера самого интеллектуального режиссера Голливуда проявилась еще до демонстрации картины, когда мобильники журналистов поместили в пакеты и запечатали. Такие меры предосторожности вполне "рифмовались" с тем, что творилось на экране, не говоря уже, что исполнитель главной роли Джон Вашингтон почти все время на экране провел в маске, как и все находящиеся в зале. Такой антураж очень подходил первому послекарантинному блокбастеру. Дальше — больше.

Представьте нашу реакцию, когда объявили, что теракт на экране происходит… в киевской Опере. Правда, огромный современный зал, показанный в фильме, имеет мало общего с нашим, находящимся в здании XIX века. Зато сопричастность происходящему тут же выросла в разы.

Насыщенность эффектами. В "Доводе" количество взрывов, гонок и драк в три раза больше, чем в обычном боевике / кадр из фильма

Сюжетные перипетии Кристофер Нолан выстраивает, согласуясь с внешней политикой США. Главное вселенское зло — российский газово-плутониевый олигарх. Чтобы его утихомирить, Протагонист в лице Вашингтона участвует в тренировочной спецоперации в киевской Опере при поддержке СБУ — последний факт вызвал у публики одновременно приступ и веселья, и гордости: Киев причастен к мировым закулисным интригам!

Однако олигарх мало того что издевается над матерью своего ребенка, так еще и посредник между будущим и настоящим, таскающим из грядущего "инверсионное" оружие.

В двух словах, "Довод" — это микс "Начала" Нолана с его же "Дюнкерком". А стиль спецэффектов напоминает парадоксы "Алисы в стране чудес": взрывы втягиваются в землю, атаки войск идут наоборот, а разрушенные дома самовосстанавливаются. Нетривиальность мышления Нолана проявляется и в том, что он использует "наработки" арабских террористов в качестве средств достижения целей штатовскими агентами: хранилище олигарха грабят при помощи атаки "Боинга". Минус ленты — перегруженность сюжетными ходами. Плюс — фирменный стиль Нолана, изобилующий научно-фантастическими парадоксами.