Джерард Батлер собрался отсудить $10 млн за фильм 2013 года

Батлер уверен, что боевик "Падение Олимпа" принес его продюсерам миллионы долларов, которыми те не захотели поделиться с исполнителем главной роли, занизив показатели внутренних и зарубежных кассовых сборов.

51-летний шотландский актер, сделавший карьеру в Голливуде, подает в суд на продюсеров фильма 2013 года "Падение Олимпа", в том числе на материнские компании Nu Image и Millennium Films, сообщает Variety.

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В документе, предоставленном в Верховный суд Лос-Анджелеса, Батлер утверждает, что ему причитается не менее $10 миллионов в качестве компенсации за счет прибыли от боевиков. По его словам, производители занизили внутреннюю и внешнюю выручку на десятки миллионов долларов. Более того, они даже не уведомили его о $8 миллионах, которые пошли руководству его собственной студии.

В иске также указывается, что имело место мошенничество, нарушение контракта, нарушение подразумеваемого соглашения о добросовестности, а также преднамеренное вмешательство в договорные отношения и бухгалтерский учет фильма.

В "Падении Олимпа" Батлер сыграл Майка Бэннинга, агента секретной службы, который должен спасти президента, когда террористы захватят Белый дом. Фильм породил два продолжения: "Падение Лондона" и "Падение ангела".

[ + – ] Трейлер фильма "Падение Олимпа"

"Продюсеры заработали на картине десятки миллионов долларов, но отказываются платить Батлеру пенни из прибыли, обещанной ему в соглашении сторон. Продюсеры начали схему, разработанную для того, чтобы сильно искажать финансы фильма Батлеру, чтобы он поверил, что таких платежей не было. Похоже, что образ действий производителей заключается в том, чтобы скрыть прибыль от "Падения Олимпа", чтобы сохранить эту прибыль для себя", – цитирует издание детали иска.

Батлер последовал примеру Скарлетт Йохансон, которая ранее решила подать в суд на Disney из-за потокового выпуска своего фильма о супергероях "Черная вдова". Йоханссон утверждала, что ее контракт был нарушен, когда медиагигант выпустил фильм на своем потоковом сервисе Disney+ одновременно с тем, как он попал в кинотеатры. Решение поставить "Черную вдову" на маленький экран обошлось актрисе более чем в $50 миллионов долларов, говорится в иске.

Джерард Батлер известен не только по серии "Падение". Он снялся в таких нашумевших картинах как "Законопослушный гражданин", "300 спартанцев", "Боги Египта", "Призрак оперы", "Голая правда" и других.

Напомним, в прошлом году в прокаты вышел фильм-катастрофа "Гренладния" с Батлером в главной роли. Картина получила неоднозначные отзывы критиков.