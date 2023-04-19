48-летняя Хилари Суонк разделась для фотосессии перед рождением близнецов (фото)

В начале этого месяца 48-летняя Хилари Суонк родила близнецов.

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Американская актриса и продюсер Хилари Суонк запечатлела свою беременность обнаженной. Кадрами с фотосессии звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Спасибо, @brianbowensmith, за то, что запечатлели один из моих любимых моментов во времени, когда я была беременна (помимо рождения моих детей на земле, встречи и свадьбы с моим мужем )Тут было 27 1/2 недели", — подписала актриса снимок.

В заключение она поблагодарила фотографа за его "необычайный талант и крепкую дружбу".

На обнаженном черно-белом снимке Суонк одной рукой придерживала свой живот, а другой прикрывала грудь. Второй похожий снимок Хилари опубликовала в своей истории в Instagram.

Напомним, Хилари Суонк родила близнецов, сына и дочь, а радостной новостью на Пасху поделилась на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость стоит спиной к камере и держит младенцев, глядя на закат над океаном.

Впервые о беременности актрисы стало известно в октябре прошлого года. Отец детей – второй муж звезды, 45-летний предприниматель Филип Шнайдер. Суонк мечтала, чтобы ее дети родились в день рождения ее отца, 16 апреля, однако малыши появились на свет немного раньше.

Ранее Фокус писал, что Джерард Батлер вспомнил, как во время эротической сцены в драме "P.S. Я люблю тебя" чуть не убил застежкой Хилари Суонк.