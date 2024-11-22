Гіларі Суонк розповіла світу про злочини Росії проти українських дітей (відео)

Акторка сама є мамою близнюків, тож факти викрадення Росією українських дітей сприймає дуже болісно і закликає світ перешкоджати РФ у скоєнні цих злочинів.

50-річна двічі оскароносна американська акторка та продюсерка Гіларі Суонк закликала світову спільноту не дивитись мовчки на злочини Росії, яка примусово депортує українських дітей, забираючи в них сім'ю, батьківщину та ідентичність. Відповідне звернення знаменитості з'явилося на сторінці платформи UNITED24, амбасадором якої вона є.

Гіларі нагадала, що збройна агресія Росії проти України триває вже 1000 днів. Вона розповіла, що за цей час російська армія викрала (примусово переселила або депортувала) до РФ 20 тисяч українських дітей.

"Чому? Тому що російські військові хочуть стерти українську ідентичність. Цих дітей викрадають, а потім виховують так, щоб вони вихваляли Росію. Це варварство і безсовісність", — сказала Суонк.

Вона закликала всіх долучитися до неї в кампанії Bring Kids Back UA, щоб дізнатися, як допомогти знайти і повернути цих дітей їхнім сім'ям.

"Я знаю, що говорю за багатьох, коли кажу, що ми готові на все заради наших дітей. І ми також маємо зробити більше для цих дітей", — наголосила акторка.

Гіларі стала амбасадором UNITED24 у травні цього року

Bring Kids Back UA — це стратегічний план дій з повернення всіх українських дітей, незаконно депортованих Росією. На сайті Bring Kids Back UA зібрано інформацію про масову депортацію маленьких українців, надано свідчення тих, кого вдалося повернути, і пропозиції, як союзники можуть допомогти в репатріації. Створення платформи ініціював президент Володимир Зеленський.

У Російській Федерації, попри засудження світової спільноти та кримінальні справи проти російської влади, продовжують заохочувати до участі в кіднепінгу українських дітей. Росія обіцяє збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми, чиї батьки або родичі перебувають на підконтрольній Україні території.

Раніше Фокус писав, що Гіларі у квітні минулого року вперше стала мамою, народивши близнюків, а в лютому вперше показала їхні обличчя.