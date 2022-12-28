"Не було тонни грошей". Дженніфер Лопес розповіла про важке дитинство
Зокрема знаменитість розповіла про річ, яку вважає дуже особливою.
53-річна американська співачка Дженніфер Лопес розповіла про важке дитиство та річ, яка є особливою для неї. Про це пише Page Six.
За словами дружини оскароносного Бена Аффлека, її дитинство у Бронксі у 1970-80-х роках було бідним та важким.
"У нас не було тонни грошей", — зізналася знаменитість і розповіла про дуже ностальгічну річ для неї.
Як виявилося, колючі ковдри Hermes нагадують Джей Ло про її молодість.
"Однією з найбільш заспокійливих речей, які у мене були в дитинстві, була дуже колюча ковдра… була в мене з шести років до підліткового віку, і я так її любила. Вона була червона, помаранчева та біла", — додала співачка, статки якої наразі оцінюються в сотні мільйонів доларів.
Дженніфер Лопес порадила іншим людям також звернути увагу на такий тип ковдр, особливо зважаючи на холодну зиму цього року.
Також виконавиця зізналася, що діти та чоловік не розуміють її пристрасті до колючих ковдр, коли існують м'які та комфортні варіанти.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний образ у стилі спорт-шик для 2023 року.
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