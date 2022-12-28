"Не було тонни грошей". Дженніфер Лопес розповіла про важке дитинство

Зокрема знаменитість розповіла про річ, яку вважає дуже особливою.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес розповіла про важке дитиство та річ, яка є особливою для неї. Про це пише Page Six.

За словами дружини оскароносного Бена Аффлека, її дитинство у Бронксі у 1970-80-х роках було бідним та важким.

"У нас не було тонни грошей", — зізналася знаменитість і розповіла про дуже ностальгічну річ для неї.

Як виявилося, колючі ковдри Hermes нагадують Джей Ло про її молодість.

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Однією з найбільш заспокійливих речей, які у мене були в дитинстві, була дуже колюча ковдра… була в мене з шести років до підліткового віку, і я так її любила. Вона була червона, помаранчева та біла", — додала співачка, статки якої наразі оцінюються в сотні мільйонів доларів.

Дженніфер Лопес порадила іншим людям також звернути увагу на такий тип ковдр, особливо зважаючи на холодну зиму цього року.

[ + – ] Ковдри від Hermes

Також виконавиця зізналася, що діти та чоловік не розуміють її пристрасті до колючих ковдр, коли існують м'які та комфортні варіанти.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний образ у стилі спорт-шик для 2023 року.

Також Фокус писав про перше Різдво Бена Аффлека та Джей Ло у ролі чоловіка та дружини.