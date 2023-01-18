Знаменитості виховують дітей від попередніх шлюбів.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес розповіла про початок спільного життя з Беном Аффлеком та їхніми дітьми. Про це пише Daily Mail.

За словами артистки, 2022 був феноменальним роком для неї та її родини.

"На мою думку, мій найкращий рік відтоді, як народилися мої діти. Ми з'їхалися разом. Діти з'їхалися жити разом. Це був справді емоційний перехід", — розповідає дружина оскароносного актора Бена Аффлека.

Джей Ло також додала, що сподівається досягти повної ідилії в їхній родині. Вона хоче, щоб доньки та син її коханого від попереднього шлюбу бачили у ній союзницю, і навпаки – аби для її дітей Аффлек був союзником.

[ + – ] Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

53-річна мама двох зізналася, що наразі переживає перехідний вік своїх близнюків Еммі та Макса, проте глобальних проблем з цим не виникало.

"Перехід — це процес, до якого потрібно ставитися дуже обережно. У них так багато почуттів. Вони підлітки. Але поки що все йде дуже добре", — розповіла зіркова мама.

Влітку 2022 співачка та голлівудський актор одружилися після практично 20-річної "перерви" у романтичних стосунках. На початку 2000-х вони вже зустрічалися, проте перед весіллям закінчили свою історію.

За цей період вони були у шлюбах з іншими людьми та стали батьками кілька разів. Навесні 2021 знаменитості знову почали зустрічатися, а за рік після цього офіційно скріпили свої стосунки.

[ + – ] Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла ніжну рожеву сукню польського бренду.

Також Фокус писав про ідеальний білосніжний штанний костюм, який раніше продемонструвала Джей Ло.