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Стиль життя

Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний штанний костюм (фото)

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Фото: Instagram jlo | Дженніфер Лопес

Знаменитість активно просуває фільм, у якому зіграла одну з головних ролей.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний штанний костюм. Знімками в новому стильному аутфіті зірка сцени поділилася у своєму Instagram з понад 230 млн підписників.

Наразі знаменитість активно просуває картину "Моє піратське весілля", у якому зіграла одну з головних ролей. Для виходу у світ Лопес обрала елегантний та ніжний образ — вільні штани із золотистим ременем, напівпрозору сорочку та піджак. На ногах артистки були золотисті босоніжки на високій платформі. До аутфіту вона додала кілька золотих прикрас, завершивши образ у біло-золотистих тонах.

Волосся Джей Ло було зібране в елегантну зачіску, автором якої традиційно став головний перукар Голлівуду Кріс Епплтон. А манікюр для Дженніфер Лопес зробив відомий нейл-майстер Том Бачик, який постійно коментує знімки своєї постійної клієнтки у соцмережах.

"Гарний день для білого (Shotgun) весілля 🤍 @primevideo @chrisappleton1 @robzangardi @marielhaenn @maryphillips", — підписала карусель фото кохана оскароносного Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Джей Ло приміряла ніжно-рожеву сукню польського бренду.

Також Фокус писав про головні події 2022 року у Дженніфер Лопес, які вона зібрала в один короткий ролик.