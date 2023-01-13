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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный брючный костюм (фото)

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Фото: Instagram jlo | Дженнифер Лопес

Знаменитость активно продвигает фильм, в котором сыграла одну из главных ролей.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный брючный костюм. Снимками в новом стильном аутфите звезда сцены поделилась в своем Instagram с более чем 230 млн подписчиков.

Сейчас знаменитость активно продвигает картину "Моя пиратская свадьба", в которой сыграла одну из главных ролей. Для выхода в свет Лопес выбрала элегантный и нежный образ – свободные брюки с золотистым ремнем, полупрозрачную рубашку и пиджак. На ногах артистки были золотистые босоножки на высокой платформе.

К аутфиту она добавила несколько золотых украшений, завершив образ в бело-золотистых тонах.

Волосы Джей Ло были собраны в элегантную прическу, автором которой традиционно стал главный парикмахер Голливуда Крис Эпплтон. А маникюр для Дженнифер Лопес сделал известный нейл-мастер Том Бачик, часто комментирующий снимки своей постоянной клиентки в соцсетях.

"Хороший день для белой (Shotgun) свадьбы 🤍 @primevideo @chrisappleton1 @robzangardi @marielhaenn @maryphillips", — подписала карусель фото возлюбленная оскароносного Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес

Напомним, Джей Ло примеряла нежно-розовое платье польского бренда.

Также Фокус писал о главных событиях 2022 у Дженнифер Лопес, которые она собрала в один короткий ролик.