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Стиль жизни

Дженнифер Лопес показала свой 2022 год (видео)

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Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженнифер Лопес

Звезда опубликовала кадры самых важных событий последних двенадцати месяцев.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес показала, какой у нее был 2022 год. Видео итогов 12 месяцев жизни звезда сцены делится в своем Instagram с 230 млн подписчиков.

"2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ был одним из лучших годов!!! Не могу дождаться, когда все, что придет в следующем году… 🎆 #HappyNewYear #ImJustGettingStarted #WaitingForTonight #ThisIsMeNow", — отметила супруга Бена Аффлека.

В коротком ролике американская звезда показала кадры основных событий 2022 года, в частности, ее свадьбу с оскароносным актером и главные обложки глянцев с ее лицом на первых полосах.

Джей Ло подвела итоги 2022 года

Летом 2022 года 53-летняя певица узаконила отношения с голливудским актером Беном Аффлеком и после церемонии бракосочетания взяла фамилию своего возлюбленного.

Роман звездной пары восстановился весной 2021 после практически 20-летнего "перерыва", ведь в начале 2000-х они уже встречались и планировали свадьбу, однако замысел знаменитостей не воплотился в реальность.

Напомним, Дженнифер Лопес снялась в рекламном кампейне своего бренда косметики обнаженной.

Также Фокус писал о ностальгической вещи Джей Ло, которая напоминает ей о тяжелом детстве.