Дженнифер Лопес снялась обнаженной для своего бренда (видео)

Знаменитость анонсировала выход двух продуктов по уходу за телом.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась обнаженной для своего бренда уходовой косметики. Видео бизнес-вумэн делится в Instagram с 230 млн подписчиков.

Жена оскароносного актера Бена Аффлека позирует обнаженной, прикрыв грудь руками. Волосы певицы распущены. А на лице визажисты сделали нейтральный макияж.

[ + – ] Дженнифер Лопес

"Когда #JLoBody запустили в июле линейку с Booty Balm, мы обещали вам, что это только начало. Сегодня я с гордостью представляю два новых дополнения к вашему уходу за телом @JLoBeauty", — подписала ролик бизнес-леди, анонсировав выход сыворотки для тела и увлажняющего крема.

[ + – ] Дженнифер Лопес в рекламном кампейне своего бренда

Джей Ло всячески продвигает косметику своего бренда в социальных сетях с сотнями миллионов подписчиков.

[ + – ] Дженнифер Лопес в рекламном кампейне своего бренда

В 2022 бизнес-вумен и актер Бен Аффлек узаконили свои отношения, восстановив роман весной 2021 года после почти 20-летней "паузы". Ведь в начале 2000-х звездная пара планировала свадьбу, однако в один момент голливудский актер передумал делать серьезный шаг в жизни.

Напомним, Дженнифер Лопес вышла в свет в образе главного цвета новогодней ночи 2023.

Также Фокус писал о рассказах Дженнифер Лопес о ее тяжелом детстве и особой вещи, напоминающей те времена.