Смертельный окрас: ученые обнаружили вредные вещества в распространенной косметике

Рынок косметических товаров может похвастаться тысячами наименований различных марок и брендов по самым разным ценам. Однако недавно ученые выяснили, что независимо от ценового диапазона, многие из них содержат в себе опасные для здоровья вещества.

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В ходе недавнего расследования, охватившего 13 европейских стран, Европейское химическое агентство (ECHA) обнаружило, что сотни косметических продуктов, продаваемых по всей Европе, содержат опасные химические вещества. Среди 4 500 продуктов, проверенных в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года, ECHA обнаружило, что 285 наименований, или около 6% проверенных, содержали вещества, запрещенные как нормами ЕС, так и Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, пишет ScienceAlert.

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Обнаруженные химические вещества известны тем, что могут нанести вред здоровью человека, в частности, повысить риск развития рака и повлиять на фертильность. Проверенные продукты, среди которых были подводки для глаз, средства для губ, кондиционеры и маски для волос, были обнаружены в различных ценовых диапазонах и продавались широким кругом продавцов, говорится в заявлении агентства.

ECHA тщательно проверило списки ингредиентов, отметив, что этот метод прост для потребителей, что позволяет им делать осознанный выбор в отношении приобретаемой косметики. Организация заявила, что результаты расследования свидетельствуют о серьезном уровне несоблюдения правил в отрасли, и подчеркнула, что такие меры контроля необходимы для обеспечения безопасности потребителей. После проведенного расследования власти приняли меры по удалению с рынка несоответствующих товаров, чтобы снизить любые сохраняющиеся риски для потребителей.

В инспекции участвовали Австрия, Германия, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Румыния и Швеция. По словам представителей ECHA, широкий географический охват этой операции был призван обеспечить всесторонний обзор рынка косметики в Европе и установить единые стандарты безопасности. Выявленные в этих продуктах химические вещества, запрещенные из-за их длительного воздействия на окружающую среду и токсичности, подчеркивают важность постоянной бдительности регуляторов.

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, в соответствии с которой запрещены эти вещества, направлена на те из них, которые известны своей устойчивостью в окружающей среде и потенциалом к биоаккумуляции, представляющие угрозу как для здоровья человека, так и для экосистем. К ним относятся такие печально известные вещества, как некоторые фталаты, которые связаны с нарушением гормонального фона и другими рисками для здоровья.

Статистика аналогичных расследований, проведенных в предыдущие годы, отражает тенденцию к увеличению числа нарушений нормативных требований в различных секторах, включая косметику. Повсеместное обнаружение вредных веществ в повседневных потребительских товарах подчеркивает растущую потребность в надежных механизмах правоприменения. Так, согласно одному из предыдущих отчетов ЕС, около 10 % продуктов, проверенных в рамках мер ЕС по обеспечению безопасности потребителей, были признаны имеющими проблемы, что говорит о необходимости покупателям сохранять бдительность при выборе различных товаров.

Ранее Фокус писал о самой старой косметике в мире. Как отмечают эксперты, в Китае использовали косметику для отбеливания кожи почти за 300 лет до того, как древние римляне начали применять эту практику.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.