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Стиль життя

Дженніфер Лопес знялася оголеною для свого бренду (відео)

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Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес

Знаменитість анонсувала вихід двох продуктів для догляду за тілом.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес знялася оголеною для свого бренду доглядової косметики. Відео бізнесвумен ділиться в Instagram з 230 млн підписників.

Дружина оскароносного актора Бена Аффлека позує оголеною, прикривши груди руками. Волосся співачки розпущене. А на обличчі візажисти зробили нейтральний макіяж.

Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес

"Коли #JLoBody запустили в липні лінійку з Booty Balm, ми обіцяли вам, що це тільки початок. Сьогодні я з гордістю представляю два нові доповнення до вашого догляду за тілом @JLoBeauty", — підписала ролик бізнеследі, анонсувавши вихід сироватки для тіла та зволожувального крему.

Дженніфер Лопес у рекламному кампейні свого бренду

Джей Ло всіляко просуває косметику свого бренду у соціальних мережах із сотнями мільйонів підписників.

Дженніфер Лопес у рекламному кампейні свого бренду

У 2022 бізнесвумен та актор Бен Аффлек узаконили свої стосунки, відновивши роман навесні 2021 після майже 20-річної "паузи". Адже на початку 2000-х зіркова пара планувала весілля, проте в останній момент голлівудський актор передумав робити серйозний крок у житті.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вийшла у світ в образі головного кольору новорічної ночі 2023.

Також Фокус писав про розповіді Дженніфер Лопес про її важке дитинство та особливу річ, яка нагадує ті часи.