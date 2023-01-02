Дженніфер Лопес показала свій 2022 рік (відео)

Зірка опублікувала кадри найважливіших подій останніх дванадцяти місяців.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, який у неї був 2022 рік. Відео підсумків 12-ми місяців життя зірка сцени ділиться у своєму Instagram з 230 млн підписників.

"2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ був одним з найкращих років!!! Не можу дочекатися, коли все, що прийде наступного року… 🎆 #HappyNewYear #ImJustGettingStarted #WaitingForTonight #ThisIsMeNow", — зазначила дружина Бена Аффлека.

У короткому ролику американська зірка показала кадри основних подій 2022 року, зокрема її весілля з оскароносним актором та головні обкладинки глянців з її обличчям на перших шпальтах.

[ + – ] Джей Ло підбила підсумки 2022 року

Влітку 2022 53-річна співачка узаконила стосунки з голлівудським актором Беном Аффлеком і після церемонії одруження взяла прізвище свого коханого.

Роман зіркової пари відновився навесні 2021 після практично 20-річної "перерви", адже на початку 2000-х вони вже зустрічалися та планували весілля, проте задум знаменитості не втілився в реальність.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялася в рекламному кампейні свого бренду косметики оголеною.

Також Фокус писав про ностальгічну річ Джей Ло, яка нагадує їй про важке дитинство.