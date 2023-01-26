У бывшей жены Бена Аффлека новые серьезные отношения

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек развелись в 2018 году и воспитывают троих общих детей.

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50-летняя американская актриса и бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер счастлива в новых отношениях. Об этом пишет The News.

У звезды экрана все серьезно с Джоном Миллером, с которым их не раз замечали вместе папарацци.

"Дженнифер обожает Джона и по-прежнему видит с ним долгосрочное будущее. С ее стороны нет никакого желания замедлять отношения, проводить меньше времени вместе или что-то в этом роде", — рассказывают инсайдеры.

С 2005 по 2018 годы Дженнифер Гарнер была замужем за оскароносным актером Беном Аффлеком. В звездном союзе родилось трое общих детей — Вайолет, Серафина и Сэм. До этого актриса была замужем за Скоттом Фоли (2000-2004).

[ + – ] Дженнифер Гарнер с дочерью Фото: Getty Images

Летом 2022 года Аффлек женился на своей давней любви Дженнифер Лопес. Впрочем, бывшие супруги остались в хороших отношениях и часто проводят вместе время, особенно ради общих детей.

Недавно Гарнер, Аффлек, Лопес и мама оскароносного актера посетили музыкальное мероприятие, на котором выступала дочь бывших супругов.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес посетили одно мероприятие с Дженнифер Гарнер и их детьми.

Также Фокус писал об официальном выходе в свет Дженнифер Гарнер и ее дочери.