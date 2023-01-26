У колишньої дружини Бена Аффлека нові серйозні стосунки

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек розлучилися у 2018 році та виховують трьох спільних дітей.

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50-річна американська акторка та колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер щаслива у нових стосунках. Про це пише The News.

У зірки екрану все серйозно з Джоном Міллером, з яким їх неодноразово помічали папараці.

"Дженніфер обожнює Джона і, як і раніше, бачить з ним довготривале майбутнє. З її боку немає ніякого бажання уповільнювати стосунки, проводити менше часу разом чи щось у цьому роді", — розповідають інсайдери.

З 2005 по 2018 роки Дженніфер Гарнер була у шлюбі з оскароносним актором Беном Аффлеком. У зірковому союзі народилося троє спільних дітей — Вайолет, Серафіна та Сем. До цього акторка була одружена з Скоттом Фолі (2000-2004).

[ + – ] Дженніфер Гарнер з донькою Фото: Getty Images

Влітку 2022 Аффлек одружився зі своїм давнім коханням Дженніфер Лопес. Втім, колишнє подружжя залишилося у хороших стосунках та часто проводять разом час, особливо задля спільних дітей.

Нещодавно Гарнер, Аффлек, Лопес та мама оскароносного актора відвідали музичний захід, на якому виступала донька колишнього подружжя.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес відвідали один захід з Дженніфер Гарнер та їхніми дітьми.

Також Фокус писав про офіційний вихід у світ Дженніфер Гарнер та її доньки.