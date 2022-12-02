Дженніфер Гарнер разом із дочкою в розкішному вбранні відвідали Білий дім

Мати й дочка рідко з'являються на публіці, тому їхній спільний вихід привернув стільки уваги.

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50-річна американська акторка Дженніфер Гарнер стала однією з 400 запрошених VIP-персон на державний прийом у Білому домі, мати 17-річної дочки Вайолет, батьком якої є оскароносний актор і режисер Бен Аффлек, повідомляє People.

Для цього випадку Гарнер обрала чорну сукню від Ralph Lauren із паєтками на рукавах. Вона поєднала його з туфлями Stuart Weitzman і чорним клатчем.

Що стосується Вайолет, то дівчина мала не менш елегантний вигляд у чорній сукні Carolina Herrera на тонких бретельках із принтом у вигляді сердець. Образ вона доповнила чорним клатчем і червоними туфлями на шпильці.

[ + – ] Дженніфер і Вайолет вибрали елегантні сукні для прийому Фото: Getty Images

Мати й дочка трималися за руки та були дуже радісні.

В одному з інтерв'ю Гарнер говорила про те, що з усіма трьома дітьми має дуже близькі стосунки. Окрім Вайлолет, вона виховує 13-річну Серафіну Роуз і 10-річного Семюела Гарнера.

Незважаючи на те, що Бен Аффлек нещодавно одружився з Дженніфер Лопес, він продовжує багато часу приділяти своїм дітям. Крім того, вони часто проводять час із його новою дружиною та зведеними братом і сестрою, дітьми Джей Ло від шлюбу з Марком Ентоні.

Раніше Аффлек розповідав, що якби він залишився в шлюбі з Гарнер, то й далі продовжував би спиватися. Після того, як за ці слова актора розкритикували, він спробував виправдатися.