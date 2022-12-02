Дженнифер Гарнер вместе с дочерью в роскошных нарядах посетили Белый дом

Мать и дочь редко появляются на публике, поэтому их совместный выход привлек столько внимания.

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50-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер стала одной из 400 приглашенных VIP-персон на государственный прием в Белом доме, 17-летней дочери Вайолет, отцом которой является оскароносный актер и режиссер Бен Аффлек, сообщает People.

Для этого случая Гарнер выбрала черное платье в пол от Ralph Lauren с пайетками на рукавах. Она сочетала его с туфлями Stuart Weitzman и черным клатчем.

Что касается Вайолет, то девушка выглядела не менее элегантно в черном платье Carolina Herrera на тонких бретельках с принтами в виде сердечек. Образ она дополнила черным клатчем и красными туфлями на шпильке.

[ + – ] Дженнифер и Вайолет выбрали элегантные платья для приема Фото: Getty Images

Мать и дочь держались за руки и выглядели очень радостными.

В одном из интервью Гарнер говорила о том, что со всеми тремя детьми у нее очень близкие отношения. Кроме Вайлолет, она воспитывает 13-летнюю Серафину Роуз и 10-летнего Сэмюэла Гарнера.

Несмотря на то, что Бен Аффлек не так давно женился на Дженнифер Лопес, он продолжает много времени уделять своим детям. Более того, они часто проводят время с его новой женой и сводными братом и сестрой, детьми Джей Ло от брака с Марком Энтони.

Ранее Аффлек рассказывал, что если бы он остался в браке с Гарнер, то и дальше продолжил бы спиваться. После того, как за эти слова актера раскритиковали, он попытался оправдаться.