Джей Ло та Бен Аффлек відвідали один захід разом з ексдружиною актора (фото)

Знаменитості підтримують хороші стосунки навіть після розлучення.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та оскароносний Бен Аффлек відвідали один захід разом з колишньою дружиною актора. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара з'явилася на музичному івенті, у якому брала участь молодша донька Аффлека Серафіна. Підтримати доньку прийшла також її мама, колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер.

Зазначається, що це може бути перший раз, коли теперішня і колишня кохані оскароносного Аффлека зустрілися разом на одному заході після весілля знаменитостей влітку 2022. Хоча до цього вони також підтримували хороші стосунки.

Дженніфер Гарнер була зі старшою донькою, 17-річною Вайолет і 10-річним сином Семюелем. Тим часом Бен Аффлек і Дженніфер Лопес були з дітьми співачки від попереднього шлюбу, 14-річними Максом і Еммі. Також з ними була мама Аффлека.

[ + – ] Дженніфер Лопес відвідала музичний захід, у якому брала участь донька Аффлека

Влітку 2022 Джей Ло та Бен Аффлек офіційно узаконили свій роман після майже 20-річної "перерви" у стосунках. За цей час зірки вступали у шлюби з іншими людьми та стали батьками кількох дітей, яких наразі намагаються виховувати разом.

[ + – ] Дженніфер Гарнер з дітьми

Нагадаємо, за словами Дженніфер Лопес, їхнє весілля з Аффлеком було імпульсивним.

Також Фокус писав про нещодавній модний вихід Джей Ло у світ.