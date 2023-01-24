Джей Ло и Бен Аффлек посетили одно мероприятие вместе с экс-женой актера (фото)

Знаменитости поддерживают хорошие отношения даже после развода.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный Бен Аффлек посетили одно мероприятие вместе с бывшей супругой актера. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара появилась на музыкальном ивенте, в котором участвовала младшая дочь Аффлека Серафина. Поддержать дочь пришла и ее мама, бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер.

Отмечается, что это может быть первый раз, когда нынешняя и бывшая возлюбленные оскароносного Аффлека встретились вместе на одном мероприятии после свадьбы знаменитостей летом 2022. Хотя до этого они также поддерживали хорошие отношения.

Дженнифер Гарнер была со старшей дочерью, 17-летней Вайолет и 10-летним сыном Сэмюэлем. Тем временем Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были с детьми певицы от предыдущего брака, 14-летними Максом и Эмми. Также с ними была мама Аффлека.

[ + – ] Дженнифер Лопес посетила музыкальное мероприятие, в котором участвовала дочь Аффлека

Летом 2022 года Джей Ло и Бен Аффлек официально узаконили свой роман после почти 20-летнего "перерыва" в отношениях. За это время звезды вступали в браки с другими людьми и стали родителями нескольких детей, которых сейчас пытаются воспитывать вместе.

[ + – ] Дженнифер Гарнер с детьми

Напомним, по словам Дженнифер Лопес, их свадьба с Аффлеком была импульсивной.

Также Фокус писал о недавнем модном выходе Джей Ло в свет.