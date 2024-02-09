Гейлі та Джастін Бібери переживають серйозну кризу у шлюбі
Знаменитості одружилися у вересні 2018 року. З тих пір вони багато разів підігрівали чутки про розлучення, проте офіційно спростовували домисли фанатів.
27-річна американська модель Гейлі Бібер та 29-річний канадський співак Джастін Бібер переживають серйозну кризу у стосунках. Про це пише In Touch.
Джерело видання розповідає, що найбільше проблемами у шлюбі переймається зірка подіумів та навіть готова розлучитися з музикантом.
"Іноді Гейлі просто хоче покінчити з цим, щоб знову бути сама", — зазначив інсайдер, близький до зіркового подружжя.
Повідомляється, що головними темами для суперечок стають колишні історії стосунків та питання, коли вони стануть батьками.
" У них було багато злетів і падінь. Друзі здивовані, що вони протрималися так довго", — додає джерело.
Знаменитості одружилися у вересні 2018 року лише після тримісячного роману. Пара також трішки зустрічалася наприкінці 2015 року. Модель розповідала, що вони обидва були "шалено молодими" і з тих пір відкрито зізнавалася про труднощі, з якими подружжя зіткнулося.
"Шлюб дуже важкий", — сказала вона Vogue через кілька місяців після весілля.
Інсайдер розповідає, що жоден із них насправді не знав, "у що вплутується", але модель за цей період подорослішала більше, ніж співак.
"Гейлі виросла в сильну особистість. Як модель, вона навчилася справлятися зі стресом, тоді як Джастін все життя був немовлям. Гейлі іноді сприймає його як незрілого малюка", — зазначає джерело.
До шлюбу з моделлю музикант тривалий час зустрічався зі співачкою Селеною Гомес. Навіть після весілля фанати експари звинувачували Гейлі в їхньому розриві та вважали, що Джастін досі закоханий у колишню кохану. Втім, знаменитості лише спростовували домисли фанатів.
Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ зі стильною сумкою українського бренду.
Також Фокус писав про пʼяту річницю весілля Джастіна та Гейлі Біберів.