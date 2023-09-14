Джастін Бібер зворушливо звернувся до Гейлі в річницю весілля (фото)

Співак та модель одружилися пʼять років тому.

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29-річний канадський співак Джастін Бібер зворушливо звернувся до дружини, 26-річної американської моделі Гейлі, в пʼяту річницю їхнього одруження. Архівними фото та словами привітань музикант ділиться у своєму Instagram з понад 290 млн підписників.

"Найдорожчій, моїй коханій. 5 років. Ти полонила моє серце. Я знаю з глибини душі до кісток, що ця подорож з тобою лише перевершить наші найсміливіші очікування. Тож давайте продовжувати мріяти, велика крихітко. Будьмо назавжди. Я люблю тебе усіма фібрами свого єства. Вітаю З 5-річчям!!!" — написав Джастін.

Виконавець показав низку архівних кадрів з коханою: поцілунки та побачення.

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Джастін та Гейлі Бібери

Підписники музиканта приєдналися до привітань зіркової пари, проте багато хто попросив їх швидше ставати батьками, адже за пʼять років подружнього життя Джастін та Гейлі поки не наважилися на батьківство.

"Робіть дитину!", "ми любимо здорові стосунки", "Чи не сьогодні збиралися оголосити про розлучення? Ненависники плачуть", "З річницею, здоров'я та ще багато іншого", — пишуть у коментарях користувачі мережі.

Джастін та Гейлі Бібери в день весілля Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Джастін та Гейлі Бібери одружилися у вересні 2018 року за кілька місяців після остаточного розриву співака із Селеною Гомес.

Донька Стівена Болдвіна також привітала коханого зі святом та показала схожі кадри.

"З річницею, крихітко", — написала Гейлі.

Джастін та Гейлі Бібери Фото: Скриншот

Нагадаємо, Джастін Бібер порушив дрес-код вечірки дружини.

Також Фокус писав про літнє побачення Джастіна та Гейлі Біберів.