За лічені секунди: Раян Рейнольдс переміг Г'ю Джекмана в математичному конкурсі (відео)

За словами Раяна Рейнольдса, його друг Г'ю Джекман дуже добре вміє рахувати гроші. Сам він не надто сильний у математиці, але задачку зміг вирішити блискавично.

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Канадський актор Раян Рейнольдс 25 липня викликав у свого австралійського колеги Г'ю Джекмана справжній шок, перемігши його в математичному конкурсі, повідомляє Daily Mail.

47-річний Раян у прямому ефірі Capital FM зізнався, що не почувався впевненим у виконанні цього завдання, оскільки він складав математику за 10-й клас, коли навчався в 12-му класі середньої школи. Однак Рейнольдс здивував 55-річного Джекмана, розв'язавши головоломку без будь-яких труднощів за лічені секунди. Під час конкурсу "Mind" ведуча Кемі Роджерс поставила двом зіркам "Дедпулу" і "Росомасі", Раяну і Г'ю, загадку, щоб перевірити їхню кмітливість і знання математики.

Вона запитала: "Як у вас обох із математикою?". Раян відповів: "Я б не назвав себе або Г'ю "прекрасно уважними", я не бачу себе сильним у цій галузі. Думаю, Г'ю дуже хороший у математиці. Коли справа стосується грошей, цей хлопець вміє складати. Це, до речі, для мене болюче місце, я був у 12-му класі, а математика була в 10-му класі. Принизливо. Але я їм усім показав".

Завдання було таке: "У двоповерховому автобусі перебувало кілька людей. На першій зупинці з автобуса вийшло 12 осіб. І на першій зупинці в автобус заходить 10 осіб. Тепер в автобусі 67 осіб. Скільки людей було в автобусі спочатку?". Через кілька миттєвостей Раян відповів: "69!", на превеликий подив усіх у студії. Він із захопленням вигукнув: "Що сталося... я правильно зрозумів? Прямо в обличчя, Джекмане! Ти ніколи цього не забудеш".

Нагадаємо, 26 липня Фокус писав про те, що Раян Рейнольдс висміяв розлучення Г'ю Джекмана. Раян одружений на Блейк Лайвлі понад 12 років, а Г'ю нещодавно розлучився.