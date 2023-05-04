Брэд Питт и Бен Аффлек: Гвинет Пэлтроу сравнила своих бывших

Знаменитость поделилась интимными деталями своих громких романов.

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50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу сравнила своих бывших бойфрендов Брэда Питта и Бена Аффлека. Звезда экрана поделилась интимными подробностями своего опыта из прошлого во время недавнего эпизода "Называй его папой".

Гвинет призналась, что оба актера "хорошо целовались" в то время, когда они встречались.

"Это действительно тяжело", — сказала актриса, когда ее спросили, кто был лучше в постели.

"Брэд был вроде большой химии, любви всей моей жизни", — объяснила она. "И тогда Бен был, казалось бы, технически замечательным", — отметила знаменитость. "Не могу поверить, что моя дочь это слушает!"

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт Фото: Getty Images

Известно, что Гвинет открыто рассказывает о своих отношениях, в том числе о разводе с фронтменом "Coldplay" Крисом Мартином.

Гвинет Пэлтроу и Бен Аффлек Фото: Getty Images

"Я думаю, Брэд", — сказала Пэлтроу, добавив, что она вышла бы замуж за Мартина второй раз и "сделала бы все это снова", потому что без него не было бы "любви [ее] жизни", имея в виду двух ее детей. "Бен, да, благослови его Бог", — засмеялась она.

Звезда экрана была обручена с Питтом в 1996, но год спустя они решили закончить отношения. А с Аффлеком Гвинет встречалась с 1997 по 2000 год.

В 2003 она вышла замуж за Криса Мартина и родила от певца двоих детей. Они воспитывают 18-летнюю Эппл и 17-летнего Мозеса.

Гвинет Пэлтроу с детьми Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Напомним, Гвинет Пэлтроу в свое время отказалась пойти на свидание с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о выходе Гвинет Пэлтроу на публику в полупрозрачном кроп-топе.