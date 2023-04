50-летняя Гвинет Пэлтроу продемонстрировала фигуру в полупрозрачном кроп-топе (фото)

Бизнес-леди посетила вручение престижной модной премии.

Related video

50-летняя американская актриса и бизнес-вумен Гвинет Пэлтроу продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Об этом пишет Vogue.

Пэлтроу известна многими вещами, в частности, своим брендом для здоровья и образа жизни, goop, любовью к тренировкам и своим модным стилем. Накануне она объединила все эти три вещи, посетив седьмую ежегодную церемонию вручения наград Fashion Los Angeles Awards Daily Front Row, состоявшуюся в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Гвинет прибыла на событие, чтобы получить награду Powerhouse Brand of the Year за свою модную линию G. Label by goop, и 50-летняя знаменитость посетила официальное мероприятие в полупрозрачном кроп-топе, идеально подчеркнувшем ее подтянутое тело.

Гвинет Пэлтроу

Бывшая девушка Брэда Питта соединила кроп-топ с широкими брюками в тон и розовыми атласными босоножками на платформе. А что касается украшений, то она носила серьги-капли с двойным жемчугом, а также несколько других блестящих колец.

Волосы мама двоих собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала легкий макияж.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Напомним, вместе с Гвинет Пэлтроу вручение премии посетил канадский актер Киану Ривз.

Также Фокус писал о редких фото Гвинет Пэлтроу с ее сыном Мозесом от брака с Крисом Мартином.