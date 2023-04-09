Гвинет Пэлтроу поделилась редким снимком с сыном (фото)

Актриса воспитывает двоих детей от союза с музыкантом Крисом Мартином.

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50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась редким фото с сыном. Семейный снимок в честь дня рождения наследника звезда "Мстителей" опубликовала в Instagram.

"Поздравляю с 17-летием мальчика, который наполняет мою душу каждый раз, когда я смотрю на него. @mosesmartin ты самый исключительный, добрый, любящий человек. Ты заставляешь нас всех смеяться своими идеальными впечатлениями и вдохновляешь нас своими гармониями. Я очень обожаю тебя, больше, чем ты можешь себе представить! С любовью, мама", — подписала праздничную публикацию Пэлтроу.

50-летняя актриса на фото осталась без макияжа, обняв своего сына Мозеса, которого она воспитывает от союза с фронтменом "Coldplay" Крисом Мартином.

Поклонники в комментариях поздравили именинника с днем рождения и заметили его сходство со знаменитым отцом.

"Он похож на своего отца. С днем рождения, Мозес", — написал один фанат, а другой добавил: "Когда ты видишь его, то знаешь, кто отец!"

Актриса "Marvel" редко делится фотографиями своего сына и 18-летней дочери Эппл в социальных сетях, за исключением их дней рождения.

Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом

Отметим, что сейчас Пэлтроу замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком. Тем временем Крис Мартин встречается с актрисой Дакотой Джонсон.

Напомним, дети Гвинет Пэлтроу дали показания по судебному делу против их звездной матери.

Также Фокус писал о решении по громкому делу против Гвинет Пэлтроу.