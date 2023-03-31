Гвинет Пэлтроу против врача. Актриса выиграла суд по делу о происшествии на лыжном курорте

Офтальмолог Терри Сандерсон должен будет выплатить ей один доллар.

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Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу об инциденте на лыжном курорте. Cуд штата Юта признал актрису невиновной в происшествии на лыжном курорте. Решение было принято после двух часов 20 минут обсуждения. Речь идет о событии 2016 года. Тогда оскароносная актриса и пожилой офтальмолог столкнулись на лыжном спуске. 76-летний Терри Сандерсон подала в суд на 50-летнюю Пэлтроу, обвинив ее в том, что это она врезалась в него, причинив ему тяжелые травмы. Актриса уверяла, что в столкновении был виноват он. Об этом сообщает издание Variety

Суд начался 21 марта и длился восемь дней. Пэлтроу каждый день приходила в зал суда.

Терри Сандерсон, офтальмолог из Юты, хотел получить от актрисы 3 миллиона долларов, после сумма компенсации была снижена до 300 тысяч. Гвинет, выиграв, получит от Терри один доллар. Но он должен будет оплатить судебные издержки его и Гвинет, которые могут исчисляться сотнями тысяч долларов.

После столкновения врач получил перелом четырех ребер и травму головы, а актриса, по его словам, "ушла и оставила его лежать на снегу".

Пэлтроу не признала свою вину и подала встречный иск, заявив, что это он врезался в нее. В суде выступили медицинские работники, родственники обеих сторон и лыжные эксперты.

Гвинет Пэлтроу и Терри Сандерсон в зале суда

Адвокату Гвинет Пэлтроу удалось доказать, что актриса находилась ниже Сандерсона по склону, а потому врезаться в него она не могла. Покидая зал суда, Пэлтроу сказала Сандерсону: "Я желаю вам всего хорошего". А он ответил: "Спасибо, дорогая". В соцсетях актриса заявила, что довольна результатом и поблагодарила судью и присяжных.

Впрочем, несмотря на решение суда, вынесенное в пользу актрисы, суд стал весьма скандальным. В Сети бурно обсуждались наряды актрисы и ее нелепые реплики.

Гвинет Пэлтроу в зале суда Фото: Getty Images

В какой-то момент она заявила, что у нее создалось впечатление, что пожилой офтальмолог ее домогался.

"Я просто каталась на лыжах, и тут чужие лыжи появились между моих ног, заставляя их разъехаться в стороны. А потом на меня навалилось чье-то тело", — заявила она.

А ее адвокат сказал, что его подзащитная изначально подумала, что на ее напали, и была так потрясена инцидентом, что решила не кататься на лыжах остаток дня.

Ее фраза о понесенном ущербе даже стала мемом. "Ну, мы потеряли полдня катания на лыжах", — ответила Пэлтроу, рассказывая о своих "потерях".

Посмеялись в соцсетях и над дочкой Пэлтроу – Эппл. Та сказала, что после инцидента "мама была в таком шоке и стрессе, что была вынуждена прервать катание и отправиться в спа".

Терри Сандерсон недоволен решением суда и продолжает настаивать на том, что это актриса в него врезалась на лыжном спуске. Его адвокаты делали ставку на то, что он получил не только физические, но и психологические травмы, от которых страдает до сих пор.