Гвінет Пелтроу проти лікаря. Актриса виграла суд у справі про інцидент на лижному курорті

Офтальмолог Террі Сандерсон має виплатити їй один долар.

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Гвінет Пелтроу виграла суд у справі про інцидент на лижному курорті. Суд штату Юта визнав актрису невинною у пригоді на лижному курорті. Рішення було ухвалено після двох годин 20 хвилин обговорення. Йдеться про подію 2016 року. Тоді оскароносна актриса та літній офтальмолог зіткнулися на лижному узвозі. 76-річний Террі Сандерсон подала до суду на 50-річну Пелтроу, звинувативши її в тому, що це вона врізалася в нього, завдавши йому тяжких травм. Актриса запевняла, що у сутичці був винен він. Про це повідомляє видання Variety.

Суд розпочався 21 березня і тривав вісім днів. Пелтроу щодня приходила до зали суду.

Террі Сандерсон, офтальмолог із Юти, хотів отримати від актриси 3 мільйони доларів, після суму компенсації було знижено до 300 тисяч. Гвінет, вигравши, отримає від Террі один долар. Але він повинен буде сплатити судові витрати його та Гвінет, які можуть обчислюватися сотнями тисяч доларів.

Після зіткнення лікар отримав перелом чотирьох ребер та травму голови, а актриса, за його словами, "пішла і залишила його лежати на снігу".

Пелтроу не визнала своєї провини та подала зустрічний позов, заявивши, що він врізався у неї. У суді виступили медичні працівники, родичі обох сторін та лижні експерти.

Гвінет Пелтроу та Террі Сандерсон у залі суду

Адвокату Гвінет Пелтроу вдалося довести, що актриса перебувала нижче Сандерсона по схилу, а тому врізатися в нього вона не могла. Залишаючи зал суду, Пелтроу сказала Сандерсону: "Я бажаю вам всього найкращого". А він відповів: "Дякую, люба". У соцмережах актриса заявила, що задоволена результатом і подякувала судді та присяжним.

Втім, наперекір рішення суду, винесене на користь актриси, процес став дуже скандальним. У мережі бурхливо обговорювалися вбрання актриси та її безглузді репліки.

Гвінет Пелтроу у залі суду Фото: Getty Images

Якоїсь миті вона заявила, що у неї склалося враження, що літній офтальмолог її домагався.

"Я просто каталася на лижах, і тут чужі лижі з'явилися між моїх ніг, змушуючи їх роз'їхатися в сторони. А потім на мене навалилося чиєсь тіло", — заявила вона.

А її адвокат сказав, що його підзахисна спочатку подумала, що на неї напали, і була така вражена інцидентом, що вирішила не кататися на лижах залишок дня.

Її фраза про завдану шкоду навіть стала мемом. "Ну, ми втратили півдня катання на лижах", — відповіла Пелтроу, розповідаючи про свої "втрати".

Посміялися в соцмережах і з доньки Пелтроу – Еппл. Та сказала, що після інциденту "мама була в такому шоку та стресі, що була змушена перервати катання та вирушити в спа".

Террі Сандерсон незадоволений рішенням суду і продовжує наполягати на тому, що це актриса в нього врізалася в нього. Його адвокати робили ставку на те, що він отримав не лише фізичні, а й психологічні травми, від яких страждає й досі.