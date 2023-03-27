Гвінет Пелтроу висміяли через її поведінку на суді

Американська актриса Гвінет Пелтроу виявилася втягнутою в судовий скандал через інцидент на гірськолижному курорті. І судовий процес уже обростає скандалами.

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Гвінет Пелтроу стала об'єктом глузувань актриси Бізі Філіппс та інших інтернет-користувачів через свою знамениту фразу, яку вона упустила в суді. Її звинувачують у зіткненні на лижній трасі у 2016 році. Колишній окуліст Террі Сандерсон стверджує, що актриса врізалася в нього, а він упав, отримавши травму голови та чотири переломи ребер. Пелтроу стверджує, що це він врізався в неї. А коли Пелтроу давала свідчення в суді в Парк-Сіті, штат Юта та її запитали про те, які "втрати" вона зазнала після інциденту, вона відповіла: "Ну, ми втратили півдня катання на лижах". Саме ця фраза викликала бурхливу реакцію у соціальних мережах. Про це пише Daily Mail.

Акторка Бізі Філіппс була серед жартівників. Вона опублікувала фотографію в Instagram, де вона тримає коктейль і позує з подругою Джен Таллок. У підписі до знімку Філіппс використала цитату Пелтроу: "Ну, ми втратили півдня катання на лижах".

Бізі Філіппс пожартувала над Пелтроу Фото: Скріншот

Користувачі соцмереж відзначили, що "страждання" Пелтроу не можна порівняти зі стражданнями літнього окуліста, який уже розповів у суді, що тепер страждає від головного болю, а також довго лікував зламані ребра та переживав емоційний стрес.

Цього тижня захист Пелтроу викличе до суду її дітей Мозеса та Еппл, батьком яких є співак Кріс Мартін із гурту Coldplay.

Нагадаємо, інцидент стався у 2016 році на курорті Дір-Веллі у Парк-Сіті, штат Юта. Гвінет Пелтроу насолоджувалася катанням на лижах разом зі своїми дітьми та друзями. Одного разу вона зіткнулася з 76-річним Террі Сандерсоном, який також катався на лижах. Сандерсон упав і отримав черепно-мозкову травму, чотири переломи ребер та інші ушкодження. Він стверджує, що Пелтроу була необережна і не дотримувалася правил безпеки на трасі. Крім того, він звинувачує її в тому, що вона не надала йому жодної допомоги і просто кинула його в кучугурі.

Гвінет Пелтроу у залі суду Фото: Getty Images

Сандерсон подав до суду на Пелтроу і вимагає від неї 300 тисяч доларів за моральну та матеріальну шкоду. Він також подав позов на компанію Deer Valley Resort, яка керує курортом, та лижного інструктора Еріка Крістенсена, який супроводжував Пелтроу. Сандерсон стверджує, що Крістенсен був свідком події, але йому не допоміг.

Пелтроу ж відкидає всі звинувачення і заявляє, що Сандерсон сам винен у тому, що сталося. Вона подала зустрічний позов на нього та вимагає символічної компенсації у розмірі 1 долара та відшкодування витрат на адвоката. Вона стверджує, що Сандерсон був недосвідченим лижником і не впорався на трасі.

Пелтроу заявила, що Сандерсон бреше, коли каже, що вона його кинула у снігу. З її слів, вона була з ним, але він відмовився від її допомоги.

Гвінет Пелтроу та Террі Сандерсон

Судовий процес у цій справі розпочався 21 березня 2023 року в окружному суді штату Юта. Присяжні мають вислухати близько 20 свідків, серед яких медики, лижні інструктори та діти Пелтроу.

Під час судового процесу Пелтроу та Сандерсон дали суперечливі свідчення про те, що сталося на лижній трасі. Пелтроу заявила, що вона їхала спокійно та акуратно, коли раптом відчула удар ззаду. Вона обернулася і побачила Сандерсона, що лежав на снігу. Вона підійшла до нього і спитала, чи все з ним гаразд. Він ствердно відповів і попросив її піти. Пелтроу сказала, що вона була в шоці від того, що сталося, і не могла зрозуміти, чому він так реагує. Вона також додала, що вона не знала його імені та не бачила його раніше.

Сандерсон розповів іншу версію подій. Він сказав, що він їхав за всіма правилами і тримався свого боку, коли Гвінет Пелтроу вискочила з-за пагорба і врізалася в нього. Він упав і знепритомнів на кілька секунд. Коли він прийшов до тями, він відчув сильний біль у грудях і голові. Він побачив Пелтроу, яка стояла поруч і байдуже на нього дивилася.

Сандерсон розповів, що попросив її про допомогу, але вона відмовилася. Вона сказала йому, що це була його провина і що він має вибачитися перед нею. Вона також сказала йому, що він не знає, з ким має справу, і що він пошкодує про це.

Інструктор Пелтроу підтвердив версію актриси і сказав, що вона каталася акуратно, а Сандерсон був грубий і поводився агресивно.

А друг постраждалого окуліста підтвердив його версію і зазначив, що Сандерсон, не дивлячись на похилий вік, досвідчений і акуратний лижник.

Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу з'явилася до зали суду в дивних окулярах, через що її порівняли із серійним вбивцею Джеффрі Дамером.