Гвінет Пелтроу порівняли із серійним убивцею Джеффрі Дамером (фото)

Причиною обговорення у мережі стали окуляри акторки.

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50-річну американську акторку Гвінет Пелтроу звинувачують у копіюванні стилю серійного вбивці Джеффрі Дамера. Про це пише TMZ.

Зірка екрану постала перед судом у вівторок, 21 березня 2023 у перший день судового розгляду щодо інциденту на лижах у 2016 році в Юті, але засновниця Goop стала об’єктом жартів у Twitter через її "окуляри Джеффрі Дамера".

За словами позивача, окуліста на пенсії доктора Террі Сандерсона, акторка "Закоханого Шекспіра" "безконтрольно каталася" на лижах на схилі курорту Дір-Веллі в штаті Юта, коли зіткнулася з ним і продовжила спускатися з пагорба.

Сандерсон сказав, що тоді Пелтроу залишила його з "черепно-мозковою травмою, чотирма зламаними ребрами та іншими серйозними травмами", і подав позов проти знаменитості у 2019 році.

У перший день свідчень Пелтроу прибула до суду в ретро-окулярах-авіаторах, що викликало порівняння із серійним вбивцею Дамером.

Гвінет Пелтроу порівняли з Джеффрі Дамером

Акторка раніше носила ці окуляри — пару від бренду Caddis за 289 доларів, які також продавалися на її вебсайті Goop.

"Мені подобається її атмосфера серійного вбивці", — прокоментувала одна особа в Instagram.

"Джеффрі Дамер зустрічає Гвінет Пелтроу", — різко висловився інший чоловік.

Еван Пітерс у ролі Джеффрі Дамера Фото: Netflix

"Це саме такі авіаційні окуляри 1980-х років, які ви повинні носити, коли з вами судиться окуліст на пенсії", — засміявся третій.

Стиль авіаторських окулярів став сумно відомим завдяки серійному вбивці, який розчленував 17 чоловіків між 1978 і 1991 роками. Він одягнув ці окуляри для фотографії після того, як його затримала поліція.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу показала, хто зображений на заставці її телефона.

Також Фокус детальніше писав про судовий процес Гвінет Пелтроу.