Гвінет Пелтроу показала, хто зображений на заставці її телефона (відео)

Також знаменитість продемонструвала вміст своєї сумочки.

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50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу зізналася, що є в її сумочці та хто зображений на заставці її телефона. Про це пише Daily Mail.

"Кілька людей запитували мене, що у твоїй сумці?" — зазначила зірка екрану.

Вона була у своєму офісі GOOP у Лос-Анджелесі, де на задньому плані були книги про дизайнера костюмів Едіт Хед і французький будинок моди Шанель.

Сумка акторки була у відтінку слонової кістки. Її вартість становить близько 300 доларів. У ній були ноутбук, кілька бальзамів для губ, олія для обличчя та гаманець.

Але найцікавішим у відео було дізнатися, хто був на передній панелі мобільного телефона Гвінет Пелтроу.

На її екранній заставці зображено не її чоловіка, 52-річного кіно- та телевізійного продюсера Бреда Фелчука, з яким вона уже понад п’ять років.

На заставці гаджета акторки — її 18-річна донька Епл. Дівчинка народилася у союзу Пелтроу та соліста гурту Coldplay Кріса Мартіна. Також віж зіркового експодружжя підростає син Мозес.

Гвінет Пелтроу

Нагадаємо, 50-річна Гвінет Пелтроу розкрила дуже дивну оздоровчу процедуру.

Також Фокус писав про привітання від Гвінет Пелтроу її чоловіка з днем народження.