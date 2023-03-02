Гвінет Пелтроу привітала чоловіка з днем народження рідкісним фото

Як зізналася акторка, іменинник не сидить у соцмережах.

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50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу привітала свого чоловіка з днем народження. Рідкісним фото оскароносна зірка екрану поділилася в Instagram з понад 8 млн підписників.

"Він не побачить цього, оскільки він не сидить у соціальних мережах (ще одна причина, чому він такий крутий), але давайте все одно привітаємо його з днем народження💙", — підписала фото з іменинником Гвінет Пелтроу.

На знімку 52-річний Бред Фелчак зображений у білій футболці та кардигані.

[ + – ] Чоловік Гвінет Пелтроу

Бред Фелчак — американський телевізійний продюсер та сценарист. Він народився 1 березня 1971 року в Нью-Йорку. Фелчак працював над багатьма відомими телевізійними шоу, такими як "Американська історія жахів", "Гліммер", "Номер один зі списку", а також співпрацював з Раяном Мерфі над створенням серіалу "Круті з вами".

Гвінет Пелтроу та іменинник почали зустрічатися у 2014 році, після того, як познайомилися на зйомках серіалу "Життя в руїнах", де Фелчак працював як продюсер. Знаменитості одружилися у вересні 2018 року.

50-річна Гвінет Пелтроу, крім акторської кар'єри, також заснувала компанію Goop, яка спеціалізується на продажі продуктів для здоров'я та краси.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу зізналася, що вживала важкі наркотики.

Також Фокус писав про вихід доньки Гвінет Пелтроу на публіку в рамках показу Chanel.