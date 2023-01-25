Дочка Гвінет Пелтроу в екстремальному міні відвідала показ Chanel

Еппл Мартін сиділа в першому ряду по сусідству з Ваннесою Параді та Седі Сінк.

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Модель, співачка і дочка акторки Гвінет Пелтроу і фронтмена Colplay Кріса Мартіна, 18-річна Еппл, відвідала показ нової колекції Chanel Haute Couture на тижні моди в Парижі, який відбувся в Grand Palais Ephemere.

Дівчина виглядала дуже стильно у фактурній мінісукні з чорно-білим картатим малюнком і чорною вставкою. Образ вона доповнила відповідним кардиганом, накинутим на плечі та прикрашеними ґудзиками з логотипом, лакованими чорними лоферами, сережками-краплями та безліччю золотих браслетів.

Залишивши своє світле волосся розпущеним, Еппл використовувала для макіяжу чорну підводку для очей.

[ + – ] Для відвідування показу Еппл вибрала монохромний образ Фото: Getty

Міс Мартін сиділа в першому ряду поряд із зіркою "Богемської рапсодії" Люсі Бойнтон. Також там можна було побачити Роджера Федерера, Седі Сінк та Ванессу Параді.

Багато користувачів мережі, переглянувши знімки Еппл, зазначили, що вона набагато більше нагадує супермодель Кейт Мосс, ніж свою матір, про що поспішили написати в коментарях.

Окрім доньки, акторка виховує 16-річного сина Мозеса, батьком якого також є Кріс. Пара була у шлюбі понад 10 років, проте розлучилася, зберігши теплі стосунки. Після розставання з Крісом зірка почала зустрічатися з Бредом Фалчаком, оголосивши про їхній роман ще у квітні 2015 року, а у вересні 2018-го пара одружилася.

Гвінет зізнавалася, що тільки з появою Еппл вона перестала почуватися самотньою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як Гвінет Пелтроу пережила розлучення з дочкою, яка після школи виїхала вчитися до одного з коледжів Нью-Йорка.