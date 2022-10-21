Дочка Гвінет Пелтроу покинула будинок матері: у чому причина

Дочка акторки поїхала ще у вересні, і мати дуже тяжко переживала розлуку.

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Оскароносна 50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу повідомила, що її 18-річна дочка Еппл поїхала із сімейного гнізда. Причина від'їзду — навчання в коледжі, куди дівчина вирушила ще у вересні.

За словами знаменитості, їй було дуже важко відпускати дитину.

"Це було жахливо. Це було справді жахливо. У мене болів живіт, я розплакалася", — описала цей момент Гвінет.

Зараз ситуація починає нормалізуватися: Пелтроу вже змогла внутрішньо відпустити Еппл, почала відчувати полегшення та щаслива, що в її дівчинки почався цікавий період життя.

Водночас вона, як і раніше, сумує за дочкою і була щаслива, коли та приїхала додому на жовтневі канікули.

[ + – ] Гвінет Пелтроу з дочкою Еппл

"Я бачу її, але не так часто, як хотілося б. Я хотіла б бачити її щодня, але я така рада за неї. У неї все чудово", — зазначила вона.

Еппл — дочка Пелтроу від музиканта Кріса Мартіна, з яким вона розлучилася у 2016 році. Окрім дочки, у них народився син Мойсей. Йому зараз 16 років, і він уже обігнав у зрості свою матір.

Теперішнім чоловіком Гвінет є режисер і продюсер Бред Фелчак, який має дітей від попередніх стосунків, підлітків Броді й Ізабеллу.

Раніше ми писали, що на своє 50-річчя Пелтроу знялася оголеною, а частина її тіла була пофарбована в золотий колір. А нещодавно акторка зізналася, що досі любить Бреда Пітта, з яким вона мала нетривалий роман. Вона навіть допомагає йому просувати його лінію одягу з кашеміру.