Дочь Гвинет Пэлтроу покинула дом матери: в чем причина

Дочь актрисы уехала еще в сентябре, и мать очень тяжело переживала расставание.

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Оскароносная 50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу сообщила, что ее 18-летняя дочь Эппл уехала из семейного гнезда. Причина отъезда – учеба в колледже, куда девушка отправилась еще в сентябре.

По словам знаменитости, ей было очень тяжело отпускать ребенка.

"Это было ужасно. Это было действительно ужасно. У меня заболел живот, я расплакалась", – описала этот момент Гвинет.

Сейчас ситуация начинает нормализоваться: Пэлтроу уже смогла внутренне отпустить Эппл, начала чувствовать облегчение и счастлива, что у ее девочки начался интересный период жизни.

При этом она по-прежнему скучает по дочери и была счастлива, когда та приехала домой на октябрьские каникулы.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

"Я вижу ее, но не так часто, как хотелось бы. Я хотела бы видеть ее каждый день, но я так рада за нее. У нее все отлично", – отметила она.

Эппл – дочь Пэлтроу от музыканта Криса Мартина, с которым она развелась в 2016 году. Кроме дочери, у них родился сын Моисей. Ему сейчас 16 лет, и он уже обогнал ростом свою мать.

Нынешним мужем Гвинет является режиссер и продюсер Брэд Фэлчак, у которого есть дети от предыдущих отношений, подростки Броди и Изабелла.

Ранее мы писали, что на свое 50-летие Пэлтроу снялась обнаженной, а часть ее тела была покрашена в золотой цвет. А недавно актриса призналась, что до сих пор любит Брэда Питта, с которым у нее был непродолжительный роман. Она даже помогает ему продвигать его линию одежды из кашемира.