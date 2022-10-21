"Я люблю его". Гвинет Пэлтроу рассказала о романе с Брэдом Питтом

В частности, актриса призналась, как ее нынешний муж относится к дружбе с бывшим.

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50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о своем романе с Брэдом Питтом. Об этом пишет ЭТ.

Оскароносная звезда припомнила, как им с бывшим возлюбленным удалось сохранить адекватные отношения после расставания.

"Когда мы только разошлись, мы почти не общались, но потом решили просто поддерживать хоть какую-то связь друг с другом. Я его, честно, люблю. Он удивительный человек, такой творческий и хороший", — призналась Гвинет.

В частности, актриса добавила, что ее нынешний муж, сценарист Брэд Фэлчак с уважением относится к дружбе Пэлтроу и ее бывшего жениха.

[ + – ] Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

За сценариста оскароносная актриса вышла замуж в 2019. При этом пара около года не жила вместе, предпочитая попробовать гостевой брак. До этого Пэлтроу была женой певца Криса Мартина. От этого брака у знаменитости остались двое детей — Мозес и Эпп.

Что касается Брэда Питта, то после романа с Гвинет он женился на звезде культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Их брак длился около пяти лет, пока его не "разбила" Анджелина Джоли. Питт и голливудская актриса до сегодня решают спорные вопросы по поводу опеки над их шестью детьми и совместными бизнесами.

Недавно актеру приписывали роман с американской супермоделью Эмили Ратаковски, однако слухи быстро развенчались, поскольку звезда подиумов подтвердила свои отношения с другим мужчиной.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала взрослых детей от бывшего супруга.

Также Фокус писал об откровенной фотосессии Гвинет Пэлтроу в честь ее 50-летия.