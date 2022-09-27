Голая и в золоте: Гвинет Пэлтроу поразила откровенной фотосессией на свое 50-летие
Актриса призналась, что спокойно принимает увядание тела и не считает, что ее время уже ушло.
Оскароносная голливудская актриса Гвинет Пєлтроу, которая 27 сентября отмечает свое 50-летие, креативно подошла к юбилею и снялась в очень откровенной фотосессии, кадрами из которой поделилась и у себя в соцсети.
Основательница бренда Goop разделась догола, а ее тело покрасили в золотой цвет.
"Все, что я знаю, это то, что они красят меня в золото и что я должна быть голой. Я чувствую себя так хорошо, когда мне исполнилось 50, и речь идет о выражении того чувства энергии и оптимизма, которое я испытываю… Это больше о женском взгляде и просто о чувстве веселья", – сказала Пэлтроу на съемочной площадке.
Снимал актрису фотограф Эндрю Йи, а образ продумал и создала знаменитый визажист Лотти Томлинсон, превратив ее в "золотую богиню".
Убедившись, что кожа на лице и теле звезды была достаточно увлажнена с помощью продуктов из линии Goopgenes от Goop Beauty, Лотти нанесла золотую пудру.
Парикмахер Марк Таунсенд ту же позолоченную пудру на длинных светлых локонах Пэлтроу.
"Я думаю, что старение на самом деле прекрасно. Нам просто нужно открыть наше восприятие. По мере того, как вы становитесь больше собой, в целостности, ваша жизнь действительно открывается", – отметила Гвинет.
По ее словам, она не чувствует, что ее время ушло:
"Мое тело является картой свидетельств всех дней… Набор отметин и неровностей, которые затмевают главы. В шрамах от ожогов, давно выбитый в окне палец, рождение ребенка. Серебряные волосы и тонкие линии. Солнце оставило на мне свои небесные отпечатки пальцев. Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству. Я принимаю свою человечность".