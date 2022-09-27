Голая и в золоте: Гвинет Пэлтроу поразила откровенной фотосессией на свое 50-летие

Актриса призналась, что спокойно принимает увядание тела и не считает, что ее время уже ушло.

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Оскароносная голливудская актриса Гвинет Пєлтроу, которая 27 сентября отмечает свое 50-летие, креативно подошла к юбилею и снялась в очень откровенной фотосессии, кадрами из которой поделилась и у себя в соцсети.

Основательница бренда Goop разделась догола, а ее тело покрасили в золотой цвет.

"Все, что я знаю, это то, что они красят меня в золото и что я должна быть голой. Я чувствую себя так хорошо, когда мне исполнилось 50, и речь идет о выражении того чувства энергии и оптимизма, которое я испытываю… Это больше о женском взгляде и просто о чувстве веселья", – сказала Пэлтроу на съемочной площадке.

Снимал актрису фотограф Эндрю Йи, а образ продумал и создала знаменитый визажист Лотти Томлинсон, превратив ее в "золотую богиню".

Убедившись, что кожа на лице и теле звезды была достаточно увлажнена с помощью продуктов из линии Goopgenes от Goop Beauty, Лотти нанесла золотую пудру.

Парикмахер Марк Таунсенд ту же позолоченную пудру на длинных светлых локонах Пэлтроу.

[ + – ] Визажист превращает актрису в "золотую богиню" Фото: goop.com [ + – ] Парикмахер Марк Таунсенд колдует над прической Гвинет Фото: goop.com

"Я думаю, что старение на самом деле прекрасно. Нам просто нужно открыть наше восприятие. По мере того, как вы становитесь больше собой, в целостности, ваша жизнь действительно открывается", – отметила Гвинет.

По ее словам, она не чувствует, что ее время ушло:

"Мое тело является картой свидетельств всех дней… Набор отметин и неровностей, которые затмевают главы. В шрамах от ожогов, давно выбитый в окне палец, рождение ребенка. Серебряные волосы и тонкие линии. Солнце оставило на мне свои небесные отпечатки пальцев. Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству. Я принимаю свою человечность".

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала своих взрослых детей.